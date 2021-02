Legendarne ceny pączków Gessler. Ile trzeba zapłacić w tym roku?

Pączków Magdy Gessler nie wszyscy próbowali, ale pewnie większość osób o nich słyszała. Co roku wraca temat tego, ile kosztują słodkości w restauracjach gwiazdy TVN. Najwięcej do tej pory trzeba było płacić za pączki w warszawskiej restauracji Gessler "Słodki słony". Tam ceny potrafią sięgać 12 złotych za jedną słodkość. O pączkach za 9 złotych pisaliśmy wam jakiś czas temu i tłumaczyliśmy, skąd bierze się taka cena .

Krótkie przypomnienie tamtego testu: "Pierwszy kęs i od razu kubki smakowe poczuły wylewające się nadzienie. Nie był to dżem czy konfitura, jak jeszcze przed chwilą w pączkach kupionych w "zwykłym" sklepie. Były to najprawdziwsze maliny. Świeży, miękki pączek wydawał się wręcz ciężki od ich ciężaru, a z drugiej strony zadziwiał lekkością i świeżością smaku".

Zobacz: Olbrzymia kolejka po pączki. Ludzie stoją tu od trzeciej w nocy

Do Gessler należy też restauracja AleGloria w Warszawie. Na swojej facebookowej stronie podzielili się już cenami tegorocznych słodkości.

Pączki z różą, czekoladą i malinami to koszt 6 złotych za sztukę. Nieco więcej, bo 8 zł, trzeba zapłacić za donuta w trzech dostępnych smakach. Sporo, bo aż 40 zł za 300 gr trzeba dać za faworki. Komu w Tłusty Czwartek będzie jeszcze mało cukru, może zamówić w restauracji też czekoladowe eklery (8 zł) czy czekoladowe trufle w cenie 30 zł za 10 sztuk.

I choć można spierać się, że ceny są zbyt wysokie, to rodzina Gessler od lat tłumaczy: za tą ceną idzie jakość.

- Zakładając, że ktoś mówi, że kosmiczną ceną jest 12 zł za ciastko, które jest zrobione na miejscu z najlepszych składników, a potem pójdzie do jakiejkolwiek sieciowej kawiarni i też zapłaci 12 zł za ciastko, które jest mrożone, a było robione dwa miesiące wcześniej, to ja uważam, że to nie jest duża cena - tłumaczyła jakiś czas temu Lara Gessler.