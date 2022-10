Legendarny zespół w Polsce. Zagrali Chopina, polski hymn. Publiczność szalała

W 2013 r. uczestniczyłem w konferencji prasowej, na której frontman Deep Purple Ian Gillan powiedział: "Większość osób uważa, że 'Now What?!" to nasza ostatnia płyta. Dlatego podczas jej nagrywania mieliśmy poczucie, że nie możemy tego schrzanić. Ale po jej skończeniu byłem przekonany, że nie jest to ostatnia płyta Deep Purple. I rzeczywiście planujemy już kolejną wspólną sesję. Ludzie, którzy patrzą na nas z boku pewne tak myślą nie myślą. Ale my przestaliśmy zastanawiać się nad upływem czasu".