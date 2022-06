Legenda kontra Stadion Narodowy. Guns N' Roses dali radę!

Pierwszy raz Guns N' Roses widziałem na żywo podczas trasy koncertowej Use Your Illusion Tour. 20 maja 1992 r. amerykański zespół wystąpił w Pradze, na największym stadionie piłkarskim w Czechosłowacji. To oczywiście były inne czasy. Chłopaki mieli wówczas po 20 lat i na scenie rozpierała ich energia. Axl Rose w obcisłych spodenkach niemal przez cały koncert biegał po wybiegu, wspinał się na metalowe konstrukcje sceny, skakał po gumowym monstrum. Slash z Duffem, mimo zawieszonych przez ramię, ciężkich gitar również przebiegli ładnych parę kilometrów. Dla nastolatka było to niesamowite przeżycie. I pierwsze spotkanie z innymi legendarnymi obecnie zespołami rockowymi – Soundgarden oraz Faith No More.