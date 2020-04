Lekarka nie wierzyła własnym oczom. Tom Hanks opisał, jak zbłaźnił się w szpitalu

W najnowszym wywiadzie przeprowadzonym na antenie amerykańskiego The National Defense Radio Tom Hanks rzucił więcej światła na przebieg choroby COVID-19, na którą do niedawna cierpiał razem ze swoją żoną Ritą Wilson. Dwukrotny zdobywca Oscara zdradził, że z Ritą przechodzili chorobę w inny sposób.

Podczas wspomnianego trzydniowego pobytu w szpitalu Hanks próbował robić swój zwyczajowy zestaw ćwiczeń, który zwykle zabiera mu ok. 30 min. Tym razem po 10 min. był już "dętką".

Małżeństwo zostało poddane szpitalnej kwarantannie. Hanks napisał wcześniej, że on i jego żona przed badaniem czuli się nieco zmęczeni, jakby byli przeziębieni.

Szczęśliwie po dwóch tygodniach objawy ustąpiły i oboje mogli wrócić do domu, do Los Angeles. Przebieg swojej kwarantanny małżeństwo relacjonowało na Instagramie.

Chcemy podziękować wszystkim ludziom, którzy walczą ze skutkami koronawirusa. Ich nazwiska nie są publicznie znane, a twarze mają skryte pod maskami. To m.in. pracownicy służby zdrowia oraz sklepów i aptek, stróże porządku, kurierzy i przewoźnicy. Krótkie, kilkusekundowe nagranie z indywidualnym podziękowaniem zwykłym bohaterom można przesyłać pod adres e-mail: dziekujebohaterom@wp.pl. Mogą to być oklaski, gest, słowo "dziękuję", nagranie kwiatów, laurki lub linki do filmów umieszczonych w serwisie YouTube lub publicznych postów na Facebooku. Materiały umieszczone na FB należy oznaczać hashtagiem #dziekujebohaterom. Wszystkie filmy zostaną wyemitowane na specjalnie uruchomionym kanale w WP Pilot.