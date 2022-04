Lekarz Deppa opowiedział, czym odurzał się aktor

Takiego procesu show-biznes jeszcze nie widział. Johnny Depp sądzi się z Amber Heard za to, że jego była żona napisała felieton dla "Washington Post", w którym napisała, że była ofiarą przemocy domowej. Choć nazwisko Deppa w tekście nie padło, aktor uważa, że jego ex dopuściła się zniesławienia i żąda od niej 50 mln dol. zadośćuczynienia. Gwiazdy najwyraźniej nie mają już nic do stracenia. Podczas procesu, który ruszył w poniedziałek 11 kwietnia, padają wstrząsające oskarżenia, szczegółowe relacje z ich prywatnego życia. Oboje są też pogrążani przez ekspertów zeznających w sprawie.