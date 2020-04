Lekarz gwiazd prywatnie nie nosi maseczki. "To żadna ochrona"

Krzysztof Gojdź w rozmowie z Wideoportalem nie ukrywał, że nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych nie ma większego sensu. Jedyną zaletę dostrzega w tym, że ludzie z zasłoniętą twarzą nie dotykają sobie ust i nosa, co może skutkować zarażeniem koronawirusem. Dla niego nie jest to jednak argument za tym, by zakładać maseczkę przy każdym wyjściu z domu.