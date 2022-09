Dlaczego ręka królowej Elżbiety II wyglądała niepokojąco? Lekarz wyjaśnia

W czwartek 8 września zaledwie kilka godzin po ogłoszeniu Pałacu Buckingham o złym stanie monarchini, królowa Elżbieta II zmarła. Miała 96 lat. Do ostatnich chwil wykonywała obowiązki służbowe, co potwierdza fakt, że zaledwie we wtorek spotkała się z nową premierką Wielkiej Brytanii, Liz Truss.