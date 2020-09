Pokazała swój sześciopak. Fani nie mogą się nachwalić

Lenka Kliment to niezwykle utalentowana tancerka, którą szersza publiczność miała okazję poznać dzięki "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". To właśnie pod jej czujnym okiem kroków salsy i walca angielskiego uczyli się m.in. Jakub Kucner, Jarosław Kret, Rafał Szatan, a teraz też Bogdan Kalus. Jednak na samym programie Polsatu jej świat się nie kończy. Lenka to również instruktorka fitnessu i zumby oraz aktywna użytkowniczka Instagrama.