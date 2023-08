Lenka Klimentova na zdjęciach w ciąży. Wspomina tamte chwile

"Tak piękny czas to był, a tak szybko minęło, że już nawet nie pamiętam, kiedy to było. Tylko wiem, że moja ciąża była do piątego miesiąca, jakby jej prawie nie było. A później, jedyne co mnie tak naprawdę męczyło, to była zgaga w ostatnich dwóch miesiącach. Cieszę się, że mogłam tańczyć, ćwiczyć i cieszyć się tym małym cudem, które czekało na mnie w brzuszku" - zwierzyła się Lenka Klimentova.