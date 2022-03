Łepkowska o Rodowicz. "Poniżej godności i wszelkiej krytyki"

Takiego komentarza Ilony Łepkowskiej należało się spodziewać. Zapytana przez "Fakt" o skandal po koncercie TVP odpowiedziała: "Sytuacja, do której doszło, jest poniżej godności i wszelkiej krytyki. Każdy bezwzględnie powinien wystąpić na tym koncercie za darmo. To nie czas by zarabiać na wojnie i dramacie". Znana scenarzystka nie ukrywała, że jest zszokowana sytuacją, do której doszło po koncercie "Solidarni z Ukrainą".