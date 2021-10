Łepkowska o skandalicznych słowach Dykiel: "Był to stek bzdur"

Bożena Dykiel, będąca do niedawna gwiazdą kampanii fundacji "Twarze Depresji", opowiadała w weekendowym wydaniu "Dzień dobry TVN" tak szkodliwe rzeczy, że nie mogło przejść to bez echa. Aktorka zamiast mówić o tym, że kluczowa jest pomoc specjalisty, że nie można bać się i wstydzić terapii - prawiła, że trzeba się poruszać i uzupełnić niedobory litu. - Nie to, że się go uzupełni, ten lit. Organizm to powinien sam wytworzyć, tylko musimy mu dać do tego materiał. Wiec trzeba uważać, co się wpuszcza do pyska, nie jeść byle czego, jeść dobre rzeczy. Poza tym ruszać się, czytać, nie tylko gapić się w telefon i telewizor - prawiła.