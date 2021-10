Skandaliczne słowa Bożeny Dykiel na wizji. Jest reakcja fundacji

W poniedziałek do sprawy odniósł się zarząd fundacji Twarze Depresji, która współpracowała z aktorką w ramach swojej kampanii. Oświadczenie przygotowywane było od rana. Do południa trwały ustalenia w łonie zarządu i próby skontaktowania się z Dykiel, żeby poinformować ją o decyzji, zanim wiadomość dotrze do mediów. Fundacja zdecydowała się rozwiązać współpracę z aktorką.