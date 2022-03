Łęski w Kijowie, Opczowska w Warszawie. "Tęsknię za moją Małgosią"

"Bardzo tęsknię za moją Małgosią. Niby tylko dwa tygodnie na Ukrainie, ale wojenna sytuacja powoduje, że czas koszmarnie się dłuży, stres jest ogromny, a niepewność tego, co będzie jutro - paraliżuje. Na szczęście możemy się zobaczyć przez internet. Porozmawiać, pożalić, opowiedzieć sobie co się działo w ciągu dnia. Przypomnieć sobie co jest najważniejsze, dla czego warto żyć. To zdjęcia z naszych telefonicznych rozmów. Ja w Kijowie, Małgosia w Warszawie".