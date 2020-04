Lesław Żurek i walka ze smogiem. "Mój wniosek został oddalony"

Lesław Żurek pozwał w kwietniu rok temu Skarb Państwa i władze Warszawy za zanieczyszczone powietrze. - Zrozumiałem, że do mojego organizmu dostaje się trucizna - powiedział przed sądem.

"Mój proces już się odbył. Sprawa, jako jedyna, została oddalona. Sąd stwierdził, że mi brudne powietrze nie szkodzi, choć innym już tak. Jest jednak złożona apelacja. Dla mnie jest jasne: smog szkodzi ludziom. Mówienie, że jest inaczej, jest chore. Dobre w tej całej sytuacji jest to, że problem wreszcie został nagłośniony. Temat smogu latami był niezauważany, normy przekraczane, co skutkowało wysypem alergii oraz nowotworów. To nie jest normalne" - powiedział "Show" aktor.