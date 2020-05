Zrobiła podobne zdjęcie 40 lat później. Jest "starszą panią", w bikini wygląda doskonale

Co ciekawe, kobieta postanowiła, że profesjonalnie zajmie się trenowaniem innych dopiero przed 50. Miała 48 lat, kiedy została trenerką personalną, a 49 lat, gdy wygrała zawody w fitnessie. To było pierwsze z wielu jej zwycięstw w podobnych konkursach. Kilkanaście lat później ma ciało godne pozazdroszczenia. Maxwell występowała w reklamach telewizyjnych, pojawiała się na okładkach australijskich magazynów. Napisała też książkę "Get the Body You Want". Dla wielu kobiet jest wzorem do naśladowania.