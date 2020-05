Doda nadal naucza na Instagramie i... pokazuje idealne ciało

Gdy pandemia koronawirusa dotarła także do Polski, a lekarze apelowali, by zachować ostrożność, pozostać w domu i unikać kontaktów, Doda grzecznie zastosowała się do wszelkich nakazów i zakazów. Podczas wywiadu udzielonego Piotrowi Grabarczykowi w programie #zostajewdomu nawet krytykowała tych, którzy wciąż spotykali się ze znajomymi.