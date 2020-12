Lewandowska co roku robi takie samo zdjęcie. Różnicę widać gołym okiem

Anna Lewandowska nie ukrywa, że po intensywnym zawodowo roku cała jej rodzina z utęsknieniem czeka na świąteczny czas. To właśnie wtedy mogą w końcu pobyć razem i odpocząć. Tradycją jest, że Boże Narodzenie spędzają w Polsce. Pandemia nie przeszkodziła im przylecieć z Monachium do domu na Mazurach. Kilka dni przed świętami media obiegła informacja, że Ania i Robert Lewandowscy spodziewają się trzeciego dziecka. Wszystkiemu "winna" była świąteczna skarpetka z napisem "Coming soon", którą żona najlepszego polskiego piłkarza pokazała na Instagramie. Dopiero po czasie Ania wyjaśniła, że to ozdoba z zeszłego roku, gdy była w ciąży z Laurą.