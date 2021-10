Lewandowska i jej kolejny biznes. To nie jest towar dla każdego

Wózki można kupić w częściach. Sama rama do jednego z nich to wydatek rzędu ponad dwóch i pół tysiąca złotych! "Zabudowa" to kolejny koszt - około 1600zł. Do tego dokupić można zestaw głośnomówiący do biegania oraz zestaw rowerowy - kolejno około 870 i 650 zł.