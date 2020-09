Anna Lewandowska mknie na rowerze. Uwagę zwraca luksusowa torebka

Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z przejażdżki rowerowej. Tym razem to nie ona przykuła największą uwagę, a to, co miała na sobie. Torebka, którą zabrała ze sobą na wycieczkę Lewa, kosztuje krocie. Nie każdego stać na taki zakup.

Anna Lewandowska pokazała zdjęcie z przejażdżki rowerowej (ONS.pl, Instagram)