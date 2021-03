Lewandowska ma ochotę użyć pewnego słowa. Dała sobie w kość

Anna Lewandowska uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych Polek. Dobrym tego potwierdzeniem jest fakt, że na Instagramie śledzi ją 3,1 mln osób. Jeśli chodzi o płeć piękną, to tylko Veronica Bielik może pochwalić się takim gronem wielbicieli – influencerkę obserwuje niemal taka sama liczba osób, co żonę Roberta Lewandowskiego.

Trenerka nieustannie stara się motywować kobiety do zmiany stylu życia. Szczególny nacisk kładzie na regularną aktywność fizyczną . Jest przekonana, że bez tego nie można osiągać sukcesów na innych polach naszego życia. Chce, by fanki przestały szukać wymówek i wybrały właściwy dla nich rodzaj ruchu.

Anna Lewandowska opuściła gardę. Powiedziała o pieniądzach, strachu i roli religii w życiu

Można spokojnie powiedzieć, że Lewandowska jest bardzo skuteczna w tym, co robi, bo w jej sportowych wyzwaniach bierze udział wiele kobiet. Teraz fanki czeka prawdziwa gratka – influencerka pochwaliła się w najnowszym poście, że właśnie nagrała ćwiczenia do nowych treningów. Przyznała przy okazji, że mocno jej dały w kość.

"Ała, moje mięśnie… (mam ochotę użyć ‘pewnego’ słowa). Nagrałam dzisiaj ponad 400 ćwiczeń do nowych treningów w diet_training_by_ann. W planach miałam 450! Będą na następny raz. Ale mam to, mam! Przygotowywałam się do tych nagrań kilka miesięcy. Wszystkie ćwiczenia dopracowałam do perfekcji. Wszystkie przećwiczyłam i ułożyłam w programy! Już wkrótce w aplikacji będą moje nowe autorskie programy - TRX, piłka lekarska, kettle, gumy, ale przede wszystkim bardzie dużo NOWYCH ĆWICZEŃ BEZ SPRZĘTU, które możecie wykonywać w domu" – czytamy.