Lewandowska ma na sobie prześwitującą sukienkę. Apeluje do fanów

Anna Lewandowska to osoba, która od dłuższego czasu odnosi sukcesy. Kiedyś w świecie sportu, a teraz jako wpływowa influencerka i właścicielka kilku biznesów. Jest niezwykle zapracowana – nawet wolny czas często spędza bardzo aktywnie . To akurat nic zaskakującego. Większość jej życia do tej pory składało się z intensywnych treningów i ćwiczeń.

Trenerka nieustannie zachęca swoich fanów na Instagramie do podjęcia wyzwania i wzmożonej aktywności w dopiero co rozpoczętym roku. Jej posty pokazują, jak się motywować i co robić, gdy wybór aktywności jest niewielki. Jednak Lewandowska nie ogranicza się tylko do motywacji sportowej – chętnie zamieszcza także swoje przemyślenia na temat samego życia. Dobrym przykładem tego jest jej najnowszy post.