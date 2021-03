Lewandowska nieustannie dba o formę. Pochwaliła się swoją figurą

Anna Lewandowska prowadzi popularne konto na Instagramie – obserwuje ją 3,1 mln osób . Dzięki temu trenerka ma spore możliwości, które rzecz jasna wykorzystuje do cna. Praktycznie na każdym kroku stara się motywować kobiety do zmiany stylu życia. Szczególny nacisk kładzie na regularną aktywność fizyczną . Wierzy, że bez tego nie da się osiągać sukcesów na innych polach naszego życia. Nalega, by fanki przestały szukać wymówek i stawiały na ruch.

Polskie celebrytki oszukane "na policjanta". Lewandowska ostrzega

Jak to ma w zwyczaju, trenerka do swojego wpisu dołączyła selfie z sali treningowej. To kolejne zdjęcie, na którym można podejrzeć jej wysportowaną sylwetkę. Reakcja internautów mogła być tylko jedna – pozytywna. Choć wielu z nich opowiedziało o swoich zmaganiach z treningami, to nie zabrakło także pochlebnych komentarzy na temat wyglądu Lewandowskiej. Padły określenia jak "pięknie wyglądasz", "śliczne zdjęcie" czy "świetna figura". To akurat standard w przypadku konta gwiazdy.