Lewandowska pokazała zdjęcie z treningu. Nie ma na sobie makijażu

Annę Lewandowską na Instagramie obserwuje 3,1 mln osób. Tak duże grono fanów daje trenerce spore możliwości, co oczywiście wykorzystuje do cna. Nieustannie stara się motywować kobiety do zmiany stylu życia. Szczególny nacisk kładzie na regularną aktywność fizyczną. Jest przekonana, że bez tego nie można osiągać sukcesów na innych polach naszego życia. Chce, by fanki przestały szukać wymówek i wybrały właściwy dla nich rodzaj ruchu.