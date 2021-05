Lichtman wbija szpilę menadżerowi Krawczyka. "Głupia podejrzliwość"

Marian Lichtman to współzałożyciel Trubadurów, który zdaniem Andrzeja Kosmali, menadżera Krzysztofa Krawczyka, nigdy nie pogodził się z jego odejściem z zespołu. - To, co robi Lichtman, to jest autolans. On ma kompleks Krawczyka, bo całe życie był zawistny i niszczy teraz jego legendę. On uważa, że to on nauczył Krawczyka śpiewać – mówił Kosmala w rozmowie z WP.