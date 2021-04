Kłótnia nad grobem Krzysztofa Krawczyka

Muzyk Trubadurów: - Ja bym się tego wstydził. To nie ja dzwonię do redaktorów. To oni dzwonią do mnie, bo szukają wspomnień o Krawczyku. Ja z nim dużo przeżyłem, dużo wiem. Kosmala ma o to żal, bo on z nim tyle nie przeżył w młodości. On myśli, że dalej jest w PRL i że tylko on może rozdawać karty i ma monopol na opowiadanie o Krawczyku. Ale Polska jest teraz wolnym krajem i każdy ma prawo mówić i pisać o Krzyśku.