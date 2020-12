Tom Hanks zaszczepi się przeciw koronawirusowi. Chce to zrobić przed kamerami

Tom Hanks był jedną z pierwszych gwiazd, które zachorowały na COVID-19. Aktor razem z żoną Ritą Wilson zakazili się w Australii, gdzie musieli przez to zostać na izolacji. Po niedługim czasie wyzdrowiał i wrócił do pracy. Przez kilka ostatnich miesięcy pandemia koronawirusa nie miała zamiaru zwolnić. Teraz pojawiła się nadzieja w postaci szczepionki, która została dopuszczona do użytku.