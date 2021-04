Lidia Popiel miała bajeczne życie z mężem. Nagle oznajmiła, że jest w ciąży z Lindą

Lidia Popiel zaczęła odnosić pierwsze sukcesy w drugiej połowie lat 70. Pracowała wtedy jako modelka dla m.in. domu mody "Moda Polska". Na początku lat 80. zrezygnowała z tej kariery na rzecz fotografii. Na przestrzeni lat wykonała zdjęcia m.in. dla "Pani" oraz "Zwierciadła". Wychodziła za mąż dwukrotnie. Od 1991 r. jest w związku z Bogusławem Lindą, z którym wzięła ślub dziewięć lat później . To właśnie dla aktora zostawiła 30 lat temu swojego pierwszego męża, malarza i grafika Witolda Popiela.

Popiel weszła w związek z artystą, gdy była jeszcze młodą dziewczyną. Był on już wtedy cenionym malarzem. Oboje zawrócili sobie w głowie, więc gdy mężczyzna poprosił ją o rękę, nie wahała się ani przez sekundę. Sam Linda przyznał w wywiadzie z "Świat i Ludzie", że Popiel miała ze swoim poprzednim mężem cudowne życie. – Olbrzymie mieszkanie w centrum miasta, wojaże po świecie na jego wernisaże – powiedział aktor.

Jak sama fotografka stwierdziła, malarz nauczył ją, jak patrzeć na sztukę i jak fotografować. Stąd od początku wiele mu zawdzięcza. To tłumaczy chociażby fakt, że dalej posługuje się jego nazwiskiem w życiu zawodowym. Jednak po czasie okazało się, że to nie Popiel jest mężczyzną jej życia. Co ciekawe, swojego drugiego męża była modelka poznała po raz pierwszy w drugiej połowie lat 80. na imprezie w ambasadzie indyjskiej, gdzie wybrała się wraz z malarzem. Żadne z nich nie spodziewało się wtedy, że za parę lat wszystko się zmieni w ich życiu.