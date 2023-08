Lidia Popiel uderza w Polaków. Poszło o PRL

W rozmowie z Plejadą Popiel przyznała, że PRL to nie jest okres, który wspomina w jakkolwiek pozytywny sposób, stąd nie rozumie postawy wielu Polaków, którzy chętnie wracają myślami do tamtego okresu. - Myślę, że to taki ogólny stan. Sentymentalnego wracania do przeszłości i odczarowania przeszłości, że "niby kiedyś to było" itd. Ale to nieprawda, ponieważ ten czas PRL był straszny. Ja nie przepadam za wspominaniem PRL-u - powiedziała.