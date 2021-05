Lily James przerywa milczenie po aferze. Romansowała z żonatym gwiazdorem

Jednak media nie zapominają o takich sprawach, więc aktorka prędzej czy później musiała w końcu odpowiedzieć na trudne dla siebie pytania. Stało się to podczas jej ostatniego wywiadu z "The Guardian". Gdy została zapytana o burzę wokół swojej osoby, odpowiedziała wyraźnie zmieszana, że "nie chce o tym mówić". – Mam sporo do powiedzenia, ale obawiam się, że nie jest to dobry czas na to – dodała. Czyżby James w przyszłości chciała ujawnić coś więcej?