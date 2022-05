Lily-Rose Depp dostała rykoszetem przez proces Deppa. Nie stanęła w obronie ojca

Kiedy Depp był w związku z Heard, jego córka z poprzedniego związku była nastolatką. I choć mieszkała na dwa domy (jej matka pochodzi i mieszka we Francji), to zdążyła dobrze poznać swoją macochę. Lily-Rose nie zamierza jednak mieszać się do spraw ojca. Dotychczas nie pojawiła się w sądzie w charakterze świadka, zawiesiła też swoją działalność w mediach społecznościowych.