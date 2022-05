Prawniczka Deppa zmiażdżyła Amber Heard. Coraz trudniej uwierzyć w jej słowa

16 maja Heard wróciła do tematu głośnego artykułu, który opublikowała w "Washington Post" w 2018 r. (dwa lata po rozwodzie). Depp nie był w nim wymieniony z nazwiska, ale aktorka opisała w nim swoją historię jako ofiary przemocy i molestowania. - Ten tekst był o mnie. Chodziło o to, co mi się przydarzyło po Johnnym. Chodziło o to, co mi się przydarzyło po ucieczce z małżeństwa. Chodziło o mnie, moje życie i to, co przeżyłam, kiedy ruszyłam dalej. Chodziło o to, co mi się później przydarzyło - przekonywała w sądzie.