Linda Evangelista chce wreszcie zostawić traumę za sobą. Zawarła ugodę z firmą, którą oskarżyła o oszpecenie

W 2021 roku głośno opowiedziała o tym, co ją spotkało, wystąpiła w sesji zdjęciowej. "Nie skończyłam jeszcze opowiadać swojej historii i będę dzieliła się swoim doświadczeniem, by pozbyć się wstydu i by nauczyć się miłości do samej siebie, i - mam nadzieję - pomóc innym w trakcie podobnych przejść" - napisała Linda na Instagramie.