"Brutalnie oszpecona". Linda Evangelista pokazała fragment swojego ciała

"Moje ciało zostało zdeformowane przez zabieg Zeltiq's CoolSculpting. Doprowadził on do skutków odwrotnych od zamierzonych. Poziom tkanek tłuszczowych w moim ciele zwiększył się. Przeprowadzony zabieg nieodwracalnie zdeformował moje ciało" - wyznała Linda Evangelista, przerywając długie lata milczenia. Supermodelka we wrześniu 2021 r. ujawniła, że pozywa firmę na 50 mln dolarów za wyrządzone jej szkody, przez które nie mogła pracować dalej w zawodzie.