Linda Evangelista miała nawrót raka. Rokowania są złe

- Wiem, że jestem jedną nogą w grobie, ale mimo to jestem absolutnie w nastroju do świętowania. Wiele przeszłam i wycierpiałam. Świętuję moją książkę ("Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel" - red.). Jestem taka szczęśliwa, że żyję. Każdy dzień jest bonusem - wyznała 58-letnia modelka.