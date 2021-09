Linda Evangelista wyznaje: "Przeprowadzony zabieg nieodwracalnie zdeformował moje ciało"

Linda dodaje również, że poddała się dwóm operacjom rekonstrukcyjnym, ale i one okazały się bezskuteczne. Gwiazda została przez media okrzyknięta mianem "nie do poznania". Modelka podkreśla, że nie była świadoma potencjalnych pozabiegowych komplikacji. To właśnie one przyczyniły się do stanów depresyjnych Evangelisty.