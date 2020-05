"Śmierć stanęła u progu". Opowiedziała o swojej walce z COVID-19

W rozmowie z talkRADIO powiedziała, że śmierć była już u progu. - Powiedziałam ratowniczce, że jeśli nie trafię do szpitala, to umrę we własnym łóżku - wspomina. - Czułam, że może jeszcze 24-48 godzin i moje ciało by się poddało. Nie da się tego wyjaśnić komuś, kto tego nie przeszedł. To jest tak, jakby twoje organy jeden po drugim zawodziły - mówi.