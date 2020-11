Liszewski nie rozumie oburzenia. "Stawki nie biorą się z kosmosu"

- Prowadzę działalność jednoosobową, ale w zależności od zleceń pracuje dla mnie nawet do 10 osób, m.in. muzycy, tancerze, kierowca, prawnik, księgowa... - wylicza dla "Super Expressu" Liszewski, który nie zgadza się z oburzeniem komentatorów. - Stawki nie biorą się z kosmosu - tłumaczy i podkreśla, że pieniądze nie są wyłącznie dla niego .

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego utworzyło Fundusz Wsparcia Kultury. Środki z niego mają pomóc branży artystycznej, która ze względu na ograniczenia związane z pandemią nie może normalnie zarobkować. W piątek ogłoszono listę beneficjentów programu. Żeby się do niego zakwalifikować, trzeba było wykazać m.in. znaczny spadek przychodów.

Obok instytucji znalazły się na niej znane zespoły muzyczne i popularni artyści. - Każdy, kto prowadzi własną działalność, wykazała stratę względem ubiegłego roku i płaci podatki, miał do tego prawo - skomentował lider zespołu Weekend. - Nie rozumiem, dlaczego ktoś zagląda mi teraz w kieszeń. Dodam, że przez kilka lat zapłaciłem, od momentu sukcesu piosenki "Ona tańczy dla mnie", dziesięciokrotnie więcej podatków niż to, co mi przyznano.