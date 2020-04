Łona krytykuje rządzących. "PiS podchodzi z pogardą do prawa"

Raper skomentował obecną sytuację w kraju. Jego zdaniem rząd powinien podjąć inne decyzje prawne.

Łona, czyli Andrzej Zieliński, jest jednym z najbardziej cenionych twórców hip-hopu w Polsce. Jego utwory są uważane za tzw. rap inteligencki. Można w nich znaleźć subtelne odniesienia do bieżącej sytuacji społecznej np. w piosence "Co tak wyje".

Nie wszyscy wiedzą, że Łona jest również prawnikiem. Specjalizuje się w prawie autorskim i pomaga swoim kolegom z branży muzycznej zadbać o swoje interesy. Nie kryje się ze swoim krytycznym stosunkiem do polityki.

- Bycie obywatelem polega na tym, żeby interesować się losami swojego kraju, łącznie z polityką. Nawet jeżeli budzi ona odrazę i jest miejscem, do którego nikt porządny nie powinien się zapuszczać - powiedział Łona w rozmowie z youtuberem Karolem Paciorkiem na kanale Imponderabilia.

Zdaniem rapera rządy PiS-u doprowadziły do ruiny prawa.

- To jest niesłychane, co PiS zrobił z prawem. Z jak wielką pogardą podchodzi do prawa stanowionego, do konstytucji, do uchwalania ustaw i tego, jak bardzo na kolanie są napisane akty prawne obecnie, jak bardzo są one przepychane w środku nocy, jak lekceważone są wszystkie możliwe procedury związane z uchwalaniem prawa - wylicza.

Twórca zauważa, że rozwiązania sugerowane przez rząd w czasie pandemii koronawirusa nie są regulowane odpowiednimi regulacjami prawnymi.

- Od paru tygodni żyjemy de facto w stanie klęski żywiołowej, a de iure (łac. według prawa) jesteśmy w normalnym stanie, w którym nie został wprowadzony stan wyjątkowy. To się nie mieści w głowie, że mamy tyle instytucji ograniczania swobód obywatelskich, bardzo słusznie zresztą, to są mądre decyzje z izolowaniem, zakazem wchodzenia do różnych miejsc, natomiast chodzi o to, że od tego jest stan wyjątkowy, który nie został wprowadzony z przyczyn zupełnie nieistotnych z punktu widzenia racji stanu. To wszystko nie mieści mi się w głowie - uznał raper-prawnik.

Muzyk żartobliwie odniósł się do pytania, czy wybierze się na wybory prezydenckie. - Nie, to wybory idą do mnie - stwierdził. Łona ma nadzieję, że wybory nie odbędą się 10 maja. Jego zdaniem wybory korespondencyjne nie byłyby "ani równe, ani tajne, ani powszechne".

Łona krytycznie odniósł się też do politycznie zaangażowanej działalności muzycznej swoich kolegów. Uważa, że "muzyka nie powinna być rozwijaniem manifestu za sobą i niesieniem transparentu, dopóki nie ma jakiegoś twórczego pierwiastka". Z taką opinią zapewne nie zgadza się np. Tymon Tymański, który twierdzi, że "nie ma już czasu na wyważone, miękkie sądy".