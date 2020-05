Aktorka długo nie przyznawała się do łapówki. Teraz godzi się na więzienie

O przekupywaniu władz amerykańskich uczelni przez gwiazdy telewizji zrobiło się głośno w marcu 2019 r. Lori Loughlin i jej mąż Mossimo Giannulli długo szli w zaparte i nie przyznawali się do winy, ale teraz nastąpił przełom. Gwiazdorska para chce iść na ugodę i, jak mówi źródło magazynu "People", "głęboko żałują tego, co zrobili".

- To przeżycie było dla nich dużym obciążeniem psychicznym i emocjonalnym – mówił informator magazynu. Loughlin i Giannulli ponad rok po wybuchu skandalu w końcu przyznali się do winy, za co grozi im przede wszystkim odsiadka i kary pieniężne.