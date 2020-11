Louis Tomlinson z One Direction wspomina śmierć matki i siostry

Louis Tomlinson zabrał głos na temat tego, jak śmierć jego matki i siostry w krótkim odstępie czasu całkowicie zmieniła podejście do życia wokalisty. - Może właśnie dlatego, że przeżywałem naprawdę ciężkie chwile, nauczyłem się bardziej optymistycznie patrzeć na życie. W ogólnym rozrachunku te wszystkie codziennie problemy nie wydają się takie złe - wyznał w rozmowie z "The Telegraph".

Były członek One Direction zadedykował mamie swój najnowszy singiel "Two of Us" z albumu "WALLS". Więcej szczegółów na temat ostatniej płyty zdradził w rozmowie z tygodnikiem. - Wiesz, ze względu na moją historię, mój album był czasami trochę ciężki i trochę posępny. Rozmawiając teraz ze mną, dobrze wiesz, że to nie jestem prawdziwy ja - powiedział Tomlinson.