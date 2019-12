"Love island. Wyspa miłości". Monika i bliźniacy spędzają święta w Kenii

Uczestnicy pierwszej polskiej edycji programu "Love island. Wyspa miłości", Monika Kozakiewicz oraz Piotr i Paweł Tyburscy, wyjechali na święta do Kenii. Budują tam domy dla najbardziej potrzebujących.

Pojechali w podróż do Kenii, by pomagać najbardziej potrzebującym . Paweł i Piotr budowali domy, a Monika zajmowała się dziećmi. Na instagramowym profilu uczestniczki programu pojawił się wzruszający post z życzeniami świątecznymi:

"Dlatego w te Święta życzę Wam zdrowia, dachu nad głową, życzę Wam miejsca do spania i żebyście zawsze mieli co włożyć do garnka. Cała reszta to ciężka praca, dlatego nie zazdrośćcie, nie knujcie, róbcie swoje — czas i tak upłynie" - napisała.