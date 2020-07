Lucjusz z kultowego "Rzymu" sprzedaje dom. To luksusowa posiadłość

Do filmowej superligi dostał się dzięki występowi w kultowym "Trainspottingu", w którym zagrał Tommy'ego. Jednak to rola w superprodukcji HBO i BBC zagwarantowała mu międzynarodową sławę. W serialu "Rzym" Kevin McKidd wcielił się w Lucjusza Vorenusa i podbił serca widzów na całym świecie. Teraz znany jest głównie z roli dr. Owena Hunta z serialu "Chirurdzy", do którego dołączył w 2008 r.