Łukasz Nowicki czeka na telefon od syna. Uda im się odbudować relację?

Nowe ciąże w show-biznesie. Jest sporo gwiazd, które spodziewają się dziecka

Aktor dobrze zdaje sobie sprawę z trudnego położenia, w którym znalazł się jego syn. - Mój Piotrek ma przerąbane: dopiero co wrócił do Polski, do nowej szkoły i mu ją zamknięto. Szkoła artystyczna, w której jest, polega na relacjach , a tych relacji nie ma - wyznał w rozmowie z "Dobrym tygodniem".

Mimo to Łukasz Nowicki nie narzuca się Piotrkowi. - To już jest dorosły mężczyzna. On ma prawie 17 lat. To nie jest tak, że on czeka na telefon od tatusia. To ja czekam na telefon od niego. On ma swój świat - zauważa.