Wróci z synem do Polski po latach. Ta decyzja na pewno cieszy ojca

Halina Mlynkova i Łukasz Nowicki rozwiedli się w 2012 r. po dziewięciu latach małżeństwa. Kilka lat później przeprowadziła się z synem Piotrem do Czech. Teraz zamierzają wrócić do Polski ze względu na ścieżkę kariery, jaką wybrał sobie chłopak.

Choć gra na instrumencie (na tarce), to nie chce w przyszłości zostać muzykiem. Wymarzył sobie studia w szkole filmowej, by zostać reżyserem lub montażystą. W tej chwili kończy szkołę podstawową i będzie wybierał szkołę średnią.

- Dowiedzieliśmy się, że w Warszawie jest liceum filmowe, które przygotowuje do takich studiów. Powiedziałam mu, że już raz podjęłam za niego decyzję o przeprowadzce i więcej tego nie zrobię. Jest prawie dorosły i sam musi zdecydować, gdzie chce uczyć się i mieszkać. Nie odbiorę mu tej możliwości - tłumaczy w "Dobrym tygodniu". - Po kilku latach mieszkania w Pradze zrozumiałam, że moje serce jest w Polsce - dodała.

Jednak decyzji o przenosin do stolicy Czech Mlynkova nie zamierza żałować. - Widzę, że ta przeprowadzka do Czech dobrze zrobiła mojemu synowi. Wyciszył się i mógł odpocząć od medialności. Tam nikogo to nie interesuje. Jest po prostu zwykłym uczniem - wyjaśnia.