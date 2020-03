Łukasz Simlat ostro o rządzie i płaceniu składek. "Za takie myki waliło się w ryj"

We wtorek Krzysztof Skiba zamieścił na Facebooku mocny wpis, w którym punktuje kolegów z branży rozrywkowej narzekających na swoją sytuację finansową. "Gdyby to byli jeszcze jacyś młodzi wykonawcy na dorobku, debiutanci, artyści niszowi. Nie! Do chóru narzekających zapisali się wykonawcy, którzy za jeden koncert biorą po 60 tys. zł i więcej. Kobieta z dyskontu pracuje na takie honorarium przez rok albo i dłużej. Co robiliście przez całe życie? Czemu nie odłożyliście pieniędzy, jak wszystkie kurki z monetą były odkręcone?" – pytał retorycznie Skiba. A teraz znany aktor Łukasz Simlat skarży się na to, jak został potraktowany przez ZUS i ogólnie przez państwo polskie.