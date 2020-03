WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Najnowsze Popularne Wideo + 3 fryzjerkoronawirusłukasz urbański 2 godziny temu Łukasz Urbański o trudnej sytuacji fryzjerów. Klientki kazały zamykać salon Przez trwającą pandemię koronawirusa tracą nie tylko biura podróży, przewoźnicy, restauratorzy i artyści. Grupą, która mocno odczuła spadek... Rozwiń to jest tak że w ciągu ostatniego … Rozwiń Transkrypcja: to jest tak że w ciągu ostatniego tygodnia absolutnie nikt nie dzwonił do was z pytaniami Czy może jednak uda się tutaj zrobić nową fryzurę ściąć w ogóle nie ma żadnego zainteresowania i nie ma naprawdę nie ma absolutnie żadnego zainteresowania wręcz Przyznam szczerze że i To akurat jest tym myślę że dość pozytywny dlatego że mobilizować liśmy się jednak że chronić się przed strzyżeniem się tej choroby nie nawet dzwoniliśmy do naszych klientek zapytać czy one po prostu się przeprowadzić z nimi wywiad i pojedyncze je przyjmować w salonie to niektóre wręcz nas krzyczały i mówiły że absolutnie zamykajcie salon uciekajcie stamtąd bo jest stan dużego zagrożenia i klientki jakby same nas dyscyplinowanie i mówił że po prostu nie ona nie przyjdą i radzą nam też nie przychodzi a czy pan pana załoga jesteście przygotowani na taki scenariusz że jednak za tydzień dwa za mnie ktoś powie tak jednak chciałbym chciałabym skorzystać z takich usług czy jesteście w stanie Nie wiem pojechać do klienta lub przyjąć w salonie No bo za chwilę rzeczywistość będzie wymagała zupełnie działań i niestandardowego podejścia drogie Myślę że na dzień dzisiejszy to tak jak mówiłem wcześniej do trwa tydzień więc no jeszcze tak naprawdę myślę że większość ludzi korzysta teraz wolnego i traktuję go troszkę jako czas wolny ale za chwileczkę zacznie nas to naprawdę napawać duży mlekiem Zdamy sobie sprawę z tego że nie choroba to nie jest zagrożenie ale kolejne zagrożenia to są zagrożone finansowe a a jak wiadomo oczywiście pieniądze niby nie są najważniejsze ale tak naprawdę mogą uratować życie jednak dają nam dają nam poczucie bezpieczeństwa więc więc póki co myślę że jeśli już będzie sytuacja w której wcielisz przyjmować klientów to raczej to będzie u nas w salonie dlatego że tam mamy jakby pewność że wszystko będzie od powinno zdezynfekowane że wszystko odbędzie się tak żeby to było bezpieczne