Ma koronawirusa. "Od czterech tygodni jestem 'pozytywna'"

W Polsce dobijamy prawie do miliona zarażonych koronawirusem od początku pandemii. Codziennie spływają informacje o nowych zakażonych, wśród których często są osoby znane. Nie brakuje gwiazd, które podzieliły się tym, jak one przeszły zarażenie. Wiele z nich przeszła COVID-19 szczęśliwie dla nich bezobjawowo. Okazuje się, że w takiej sytuacji jest Natalia Janoszek, Polka, która robi karierę w Bollywood, a w Polsce można było ją ostatnio oglądać w filmie "365 dni" na podstawie książki Blanki Lipińskiej.

- Od czterech tygodni jestem "pozytywna". I chociaż przeszłam 10 dni izolacji i wedle prawa jestem zdrowym człowiekiem, to nie mogę wrócić do kraju. Wszystko dlatego, że, zgodnie z prawem, trzeba mieć wynik negatywny, aby podróżować. Trochę ironicznie, ale w Egipcie jestem zdrowa, poza Egiptem już nie - opowiada Janoszek.

- Jednak nikt do samolotu cię nie wpuści (w teorii), jeśli nie jesteś negatywny. Zwłaszcza że COVID złapałam w Polsce (lub na lotnisku) i został wykryty na przylocie, więc też odnotowany. Tak więc w Egipcie jestem zdrowa i wolna, ale do domu wrócić nie mogę - mówi.

- W tym wszystkim najbardziej przerażające jest jednak fakt, że skoro ja, zupełnie bezobjawowa, nurkująca, pływająca na kitesurfingu, mam COVID, to ile osób ma, a nawet nie zdaje sobie sprawy? Oczywiście nie użalam się nad sobą, bo chyba każdy chciałby to przechodzić jak ja, ale myślę, że trzeba ludzi uświadamiać, iż każdy może to mieć, nawet jak nie ma objawów. Niestety, nie każdy, który się zarazi, może przejść to równie łagodnie - zaznacza Janoszek w rozmowie z Plejadą.