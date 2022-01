Ma nowy tatuaż na pół głowy. Lovato o jego znaczeniu

Wiosną 2021 r. Demi Lovato ujawniła światu całą prawdę o tym, co działo się w najmroczniejszym etapie jej życia. Premierę miał film "Dancing with the Devil" - to film dokumentalny, który zawiera szokujące materiały. Lovato, która zdobyła popularność jako młodziutka gwiazdka Disneya, opowiada w nim o tym, jak cudem przeżyła przedawkowanie potężnej dawki narkotyków. Miała trzy udary, atak serca i uszkodzenie mózgu. - 5-10 minut i byłoby za późno - komentowała po latach.