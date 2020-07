Machine Gun Kelly w żałobie. Zmarł ojciec rapera

Nic dziwnego. Jego muzyka bardzo często zawiera gitarowe ciężkie brzmienia, a sam raper w swojej twórczości oddaje hołd ikonom rocka. Wszystkie jego albumu – "Lace Up" (2012), "General Admission" (2015) i "Bloom" (2017) - trafiły do pierwszej dziesiątki kultowego notowania magazynu "Billboard".

MGK również odnosi sukcesy nie tylko w muzyce. Raper spróbował z powodzeniem swoich sił w aktorstwie. Występował w takich produkcjach filmowych jak: "Beyond the Lights", "Nerve", "Viral", "The Land", "Bird Box”. Jego ostatnią, najgłośniejszą rolą był występ w filmie "The Dirt", w którym wcielił się w rolę perkusisty Tommy'ego Lee legendarnej grupy Motley Crue. Praca nad filmem zaowocowała przyjaźnią z obsadą i zespołem oraz stworzeniem wspólnego singla promującego filmową biografię.