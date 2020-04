Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska chronią wizerunek córek

Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska strzegą swojego życia prywatnego. Nie biorą wszystkich kontraktów, żeby nie sprzedawać intymności mediom. Małżeństwo prowadzi na YouTubie swój kanał "Dowbory be happy", na którym niejednokrotnie zabiera głos w chwytliwych dla fanów tematach. Tym razem pojawiła się kwestia prywatności.

- Nigdy nie pokażemy twarzy naszych dzieci. Janka, która ma w tej chwili 11 lat prosiła nas o to, żeby może sama mogła zadecydować, jak będzie miała, nie wiem, lat 15 może 16. Natomiast my nadal utwierdzamy się w przekonaniu, że nie warto pokazywać swojego dziecka z wielu względów. Nie krytykujemy tych, którzy pokazują – mówi w materiale małżeństwo.

- Mam znaną mamę. Pamiętam, że w dzieciństwie nie było mi z tego powodu fajnie. Ludzie się wyżywali na przykład za różne rzeczy na mnie. Uważamy, że im dłużej nasze dzieci będą anonimowe, tym będzie im w życiu łatwiej pod takim względem, że będą pracowały same na siebie. A poza tym nikt nie będzie ich oceniał przez nasz pryzmat, bo zdajemy sobie świetnie sprawę, że są ludzie, którzy nas nie lubią – mówił na nagraniu Maciej Dowbor.

Co więcej, Joanna Koroniewska zdradziła, że kiedy już pokaże zdjęcie dziecka tyłem, zbiera publiczny lincz.

- Ja też utwierdziłam się w tym przekonaniu. Od kiedy prowadzę sociale i od kiedy raz na jakiś czas wrzucam zdjęcie dziecka, ale tyłem i spotykam się z taką agresją od osób, które uważają, że jak wrzucam zdjęcie to powinnam przodem albo w ogóle. No to utwierdza mnie w przekonaniu, że robimy dobrze - wyznała.